Gobierno nombró a dos nuevas comisionadas en la CREG

Las dos resoluciones de nombramiento fueron firmadas el 29 de diciembre por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

El Ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma Egea. (Justin Tallis / POOL / AFP vía Getty Images)

Alejandro Arteaga

A través de dos resoluciones, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, nombró a Ángela Patricia Álvarez Gutiérrez y a Adriana María Jiménez Delgado como nuevas comisionadas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Cabe recordar que esta entidad se encuentra adscrita a la cartera de Minas y Energía, y es la encargada de regular los servicios públicos de energía eléctrica, gas y combustible.

Ángela Patricia Álvarez se venía desempeñando como directora ejecutiva del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), un fondo creado para promover el desarrollo de proyectos de eficiencia energética en el país.

Por su parte, Adriana María Jiménez Delgado fue contratista en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y asesora en la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

