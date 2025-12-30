“No tenemos capacidad para atender nuevos desplazados”: Gobernador de Norte de Santander

Norte de Santander

La crisis por el desplazamiento de familias campesinas del Catatumbo no para. Durante este martes 30 de diciembre decenas de familia llegaron hasta la sede de la Defensoría del Pueblo en capital nortesantandereana.

"Estamos haciendo un clamor por la región del Catatumbo solicitándole a los grupos armados de la guerrilla, de la disidencias de las FARC y del ELN que cesen ese enfrentamiento que nuevamente está generando un desplazamiento", dijo William Villamizar, gobernador de Norte de Santander.

Indicó que esta nueva crisis sobrepasa toda la capacidad institucional, teniendo en cuenta que durante todo el año 2025 y según el último informe del PMU Catatumbo, con corte al 16 de diciembre, más de 87 mil personas habían salido desplazadas.

“A estas alturas estamos sin presupuesto, estamos moviéndonos, haciendo el mayor esfuerzo para poder atender y por eso esperamos que no se presente una nueva situación como la del 16 de enero, que podamos evitarla, que podamos lograr cero confinamiento, cero desplazamientos y para ello necesitamos el apoyo de todos, requerimos a las organizaciones de derechos humanos, a la iglesia, a las juntas comunales para que entre todos hagamos un frente común y un clamor por el Catatumbo y evitar así ver sufrir a estas personas que bastante han tenido, a través de la historia, dificultades en su entorno comunitario, en su entorno familiar, en su producción, en su tenencia de tierras y demás”, agregó el mandatario de los nortesantandereanos.

De momento, las familias desplazadas que están llegando a Cúcuta, aseguran que la crisis en el Catatumbo puede empeorar y que de seguir así, el territorio podría quedar desolado.