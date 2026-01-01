Capturan en Cali a alias “Gato Celi” uno de los criminales más buscados en Ecuador

Luego de permanecer cerca de 14 meses en Cali y moverse entre distintos apartamentos para evadir a las autoridades, fue capturado Cristián Eduardo Pastor Valverde, alias ‘Gato Celi’, quien se encontraba realizando compras en un establecimiento comercial en el barrio Ciudad Meléndez, al sur de la capital Vallecaucana.

Este sujeto de 38 años, es señalado como el segundo cabecilla de los ‘Chone Killers’, una estructura criminal de tipo narcoterrorista con operaciones en Ecuador.

Alias ‘Gato Celi’, quien era buscado con circular roja de Interpol, está vinculado a un homicidio, ocho secuestros, cuatro atentados terroristas, una desaparición forzada, además de casos de tortura y extorsión cometidos entre 2023 y 2025 en el vecino país.

“Tenemos conocimiento que, al parecer, había llegado a Colombia hace aproximadamente 1 año, se movió por diferentes puntos de la ciudad. Hemos logrado detectar que se ubicó en cuatro en cuatro puntos diferentes y, al parecer, venía huyendo de autoridades ecuatorianas”, detalló el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

El detenido quedó a disposición de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, mientras se definen los trámites de extradición.

