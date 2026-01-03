Internacional

Copa suspende temporalmente sus vuelos desde y hacia Maracaibo por cierre del Aeropuerto La Chinita

La aerolínea pidió a quienes tienen vuelos programados hacia esa ciudad de Venezuela estar informados por si hay cambios de itinerario.

Aviones de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá . FOTO: EFE/ Bienvenido Velasco

Aviones de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá . FOTO: EFE/ Bienvenido Velasco

Copa Airlines anunció que suspende los vuelos desde y hacia Maracaibo hasta el 6 de enero de 2026 por el cierre del Aeropuerto La Chinita, efectuado tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Con el propósito de brindar alternativas a los pasajeros con vuelos programados hasta la fecha mencionada, Copa Airlines ofrece las siguientes opciones:

  • Cambio de fecha y/o cambio de origen/destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales.
  • Cancelación del viaje, manteniendo el valor del boleto como crédito para una fecha futura.
  • Reembolso de boletos no utilizados o parcialmente utilizados. Las solicitudes pueden gestionarse en www.copa.com.

“Invitamos a quienes tengan vuelos programados hacia o desde Maracaibo, Venezuela, a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la aerolínea”, concluyó la compañía aérea.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad