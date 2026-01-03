Copa suspende temporalmente sus vuelos desde y hacia Maracaibo por cierre del Aeropuerto La Chinita
La aerolínea pidió a quienes tienen vuelos programados hacia esa ciudad de Venezuela estar informados por si hay cambios de itinerario.
Copa Airlines anunció que suspende los vuelos desde y hacia Maracaibo hasta el 6 de enero de 2026 por el cierre del Aeropuerto La Chinita, efectuado tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Con el propósito de brindar alternativas a los pasajeros con vuelos programados hasta la fecha mencionada, Copa Airlines ofrece las siguientes opciones:
- Cambio de fecha y/o cambio de origen/destino dentro de la misma región, sin cargos adicionales.
- Cancelación del viaje, manteniendo el valor del boleto como crédito para una fecha futura.
- Reembolso de boletos no utilizados o parcialmente utilizados. Las solicitudes pueden gestionarse en www.copa.com.
“Invitamos a quienes tengan vuelos programados hacia o desde Maracaibo, Venezuela, a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la aerolínea”, concluyó la compañía aérea.
