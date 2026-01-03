Internacional

“El dominio de EE.UU. en América Latina no será cuestionado nunca más”: Donald Trump

“Venezuela protegía a cada vez más adversarios extranjeros en nuestra región y adquiría armas ofensivas amenazantes que podían poner en riesgo los intereses y vidas de Estados Unidos” declaró el mandatario

Donald Trump. (Photo by Jim WATSON / AFP)

Donald Trump. (Photo by Jim WATSON / AFP) / JIM WATSON

El presidente Donald Trump aseguró este sábado 3 de enero que “el dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más”, tras la operación militar que acabó con la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa.

“De acuerdo a nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más”, aseguró Trump en rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Venezuela protegía a cada vez más adversarios extranjeros en nuestra región y adquiría armas ofensivas amenazantes que podían poner en riesgo los intereses y vidas de Estados Unidos” declaró el mandatario para justificar el audaz ataque.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad