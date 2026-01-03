“El dominio de EE.UU. en América Latina no será cuestionado nunca más”: Donald Trump

El presidente Donald Trump aseguró este sábado 3 de enero que “el dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más”, tras la operación militar que acabó con la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa.

“De acuerdo a nuestra nueva estrategia de seguridad nacional, el dominio de Estados Unidos en América Latina no será cuestionado nunca más”, aseguró Trump en rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

“Venezuela protegía a cada vez más adversarios extranjeros en nuestra región y adquiría armas ofensivas amenazantes que podían poner en riesgo los intereses y vidas de Estados Unidos” declaró el mandatario para justificar el audaz ataque.

Escuche W Radio en vivo: