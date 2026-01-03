Internacional

La vicepresidenta de Venezuela aseguró que Nicolás Maduro es el único presidente de Venezuela

En una cadena nacional obligatoria, exigió la liberación inmediata de Maduro y su esposa, Cilia Flores, trasladados fuera del país tras un ataque militar de EE.UU.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro | Foto: VTV.

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado 3 de enero que el único presidente del país es Nicolás Maduro, luego de que fuera capturado por fuerzas militares de Estados Unidos tras un ataque ejecutado esta madrugada en Caracas y otras zonas de la nación petrolera.

Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela”, reiteró Rodríguez en una alocución transmitida de forma obligatoria por radio y televisión.

Noticia en desarrollo...

