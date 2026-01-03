La vicepresidenta de Venezuela aseguró que Nicolás Maduro es el único presidente de Venezuela
En una cadena nacional obligatoria, exigió la liberación inmediata de Maduro y su esposa, Cilia Flores, trasladados fuera del país tras un ataque militar de EE.UU.
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este sábado 3 de enero que el único presidente del país es Nicolás Maduro, luego de que fuera capturado por fuerzas militares de Estados Unidos tras un ataque ejecutado esta madrugada en Caracas y otras zonas de la nación petrolera.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
“Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela”, reiteró Rodríguez en una alocución transmitida de forma obligatoria por radio y televisión.
Noticia en desarrollo...
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles