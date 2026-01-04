Así reaccionaron los líderes de Cali y el Valle del Cauca a la captura de Nicolás Maduro

Dilian Francisca Toro y Alejandro Eder, inscriben sus candidaturas a Gobernación del Valle y Alcaldía de Cali este Jueves. Foto: Cortesía/@alejoeder

A las múltiples reacciones que ha generado la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos en Venezuela, también se sumaron las voces del alcalde de Cali, Alejandro Éder y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

El mandatario caleño reaccionó con un mensaje breve en su cuenta de X que señala: “Qué bella la ilusión de Venezuela libre”.

Que bella la ilusión de Venezuela Libre. 🇻🇪🇻🇪🇻🇪 — Alejandro Eder (@alejoeder) January 3, 2026

Por su parte, la gobernadora hizo un llamado a actuar con responsabilidad y humanidad frente a la tensa situación que atraviesa Venezuela.

La mandataria recalcó que el bienestar y la protección de la vida de los venezolanos deben ser el eje central de cualquier decisión. Además, enfatizó en que el camino hacia la libertad y la estabilidad debe construirse por la vía democrática.

Toro también reiteró el compromiso del Valle del Cauca con la población migrante venezolana: “Seguiremos siendo un departamento solidario, que acoge, protege y brinda condiciones humanitarias dignas a la población migrante venezolana”, señaló.

La tensa situación que atraviesa Venezuela nos llama a actuar con responsabilidad y humanidad.



Hoy más que nunca debe primar la sabiduría para proteger la vida y garantizar que el bienestar de los venezolanos sea el centro de cualquier decisión, avanzando hacia una libertad y… — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) January 3, 2026

La captura de Nicolás Maduro también tuvo eco en las calles de la capital vallecaucana. Un grupo de ciudadanos venezolanos se concentró este sábado 3 y domingo 4 de enero en el Bulevar del Río, para celebrar la detención del líder del régimen, expresando su esperanza de que este hecho marque el inicio de una transición pacífica en Venezuela.