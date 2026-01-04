Pueblito Paisa en Medellín: historia, actividades y cómo llegar

Ubicado en la cima del Cerro Nutibara, el Pueblito Paisa es uno de los lugares turísticos más importantes de Medellín. Este lugar no es solo un mirador, pues ofrece una gran vista sobre el Valle de Aburrá y permite a locales y extranjeros caminar por una vista de un pueblo antioqueño muy similar a como se vería a finales del siglo XIX y principios del XX.

Si usted está planeando su visita a la “Ciudad de la Eterna primavera”, a continuación le contamos la historia detrás de este icónico lugar, qué puede hacer durante su estancia y cuáles son las mejores rutas para llegar a la cima sin complicaciones.

Inaugurado en marzo de 1978, el Pueblito Paisa fue diseñado originalmente para rescatar y preservar la esencia arquitectónica de los municipios de Antioquia que estaban cambiando rápidamente debido a la modernización.

Para la construcción de este lugar se utilizaron materiales originales rescatados de demoliciones de pueblos antiguos, como puertas de madera pesada, ventanas de marco grueso, tejas de barro y fuentes de piedra.

¿Qué actividades puede hacer en el Pueblito Paisa?

La visita al Pueblito Paisa va mucho más allá de ver las casas coloridas, aquí le enlistamos las actividades más recomendables:

Recorrido por la plaza central: Es el corazón del lugar. Allí podrá entrar a la réplica de la iglesia y visitar la Casa Culinaria , donde se exhiben utensilios de cocina tradicionales que usaban las abuelas antioqueñas.

Es el corazón del lugar. Allí podrá entrar a la réplica de la iglesia y visitar la , donde se exhiben utensilios de cocina tradicionales que usaban las abuelas antioqueñas. Gastronomía típica: En los restaurantes del parque podrá degustar una auténtica Bandeja Paisa , arepas de maíz con queso o un chocolate caliente. También encontrará numerosos puestos de obleas y dulces típicos.

En los restaurantes del parque podrá degustar una auténtica , arepas de maíz con queso o un chocolate caliente. También encontrará numerosos puestos de obleas y dulces típicos. Museo de Ciudad: Ubicado a pocos metros del área comercial, este museo ofrece una visión histórica del crecimiento urbano de Medellín a través de fotografías y maquetas detalladas.

Ubicado a pocos metros del área comercial, este museo ofrece una visión histórica del crecimiento urbano de Medellín a través de fotografías y maquetas detalladas. Senderismo y Escultura: El Cerro Nutibara cuenta con senderos ecológicos renovados y un Parque de las Esculturas , una exposición al aire libre con obras de artistas nacionales e internacionales que se mezclan con la naturaleza.

El Cerro Nutibara cuenta con senderos ecológicos renovados y un , una exposición al aire libre con obras de artistas nacionales e internacionales que se mezclan con la naturaleza. Miradores: Desde diferentes puntos del cerro se puede apreciar el centro de Medellín, el Estadio Atanasio Girardot y las montañas que rodean la ciudad, siendo un lugar ideal para la fotografía al atardecer.

¿Cómo puede llegar al Pueblito Paisa?

Llegar es sencillo gracias a la ubicación estratégica del cerro en la zona centro-occidental de Medellín:

En Metro: Es la opción más rápida. Debe bajarse en la Estación Exposiciones o en la Estación Industriales. Desde allí, puede tomar un taxi o caminar unos 15 minutos hasta la base del cerro para iniciar el ascenso por el sendero peatonal. En vehículo particular o plataforma: El acceso para carros y motos está permitido por la vía pavimentada que sube desde la Avenida 33. El cerro cuenta con zonas de parqueo controladas, aunque en fines de semana y festivos suelen llenarse rápidamente. Caminando: Si disfruta del ejercicio, puede subir por los senderos peatonales que atraviesan la zona boscosa del cerro. El ascenso es moderado y toma aproximadamente 20 minutos desde la portería principal en la base.

