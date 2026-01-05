Capturado en Santa Marta presunto feminicida de instructora de yoga

Álvaro Felipe Rivera Ramírez fue capturado en la ciudad de Santa Marta por el CTI de la Fiscalía, señalado como presunto responsable del feminicidio de Valentina Cepeda Rodríguez, joven instructora de yoga hallada muerta en un apartamento del sector Villa Campestre, en Puerto Colombia.

La captura se produjo luego de más de un año de labores investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, en un caso que desde sus inicios generó cuestionamientos sobre la hipótesis de un suicidio.

La víctima, de 22 años, fue encontrada sin vida con una sábana alrededor del cuello y con lesiones compatibles con signos de asfixia, lo que llevó a los familiares a exigir justicia y señalar a su entonces pareja sentimental como principal sospechoso.

Desde el momento de su detención, Rivera Ramírez se declaró inocente y sostuvo ante las autoridades que la joven se había quitado la vida, versión que fue rechazada por los familiares de la víctima.

El capturado fue trasladado a la URI de la Fiscalía en Barranquilla, donde será presentado ante un juez de la República para la imputación de cargos.