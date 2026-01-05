“El carnaval se considera un ser vivo en transformación” Reina del Carnaval de Negros y Blancos 2026

Laura Sofía Yepes, Reina del Carnaval de Negros y Blancos 2026, la fiesta popular más importante de Pasto, Nariño. Foto: Instagram @reinacarnavalpasto

La Reina del Carnaval de Negros y Blancos 2026, Laura Sofía Yepes, quién actúa como embajadora de esta celebración estuvo en los micrófonos de La Hora del Regreso para hablar de este patrimonio cultural de Colombia

Yepes contó que este año es aún más especial pues se cumple el centenario de sus icónicas carrozas “en 1926, empezamos a ver lo que son los carros alegóricos que hoy en día se transformaron en las carrozas, nuestros cabezones, disfraces individuales, las comparsas”.

Ella destacó que su labor es dar a entender la importancia cultural del carnaval y destacó que este martes 5 de enero es uno de los días más importantes en esta celebración “se celebra nuestro fuego caricia, nuestra pintica, hoy es el día en que nos pintamos todos de negro y todos somos iguales”.

También recalcó en la importancia de los artesanos que hacen todas las carrozas, son protagonistas y brillan sobre todo este 6 de enero en el desfile magno “es donde ven todas estas obras que se han hecho virales. Vemos carros alegóricos, carrozas, disfraces individuales, comparsas. Y lo más bonito es que están desarrollados a través de la técnica carnaval”.

Escuche la entrevista completa aquí:

