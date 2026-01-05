Gobernadora del Valle pide extender medidas de seguridad a todo el país tras captura de Maduro

Cali

Tras las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para reforzar la seguridad y la atención humanitaria en la frontera con Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, respaldó las acciones, pero pidió que estas se extiendan a todo el territorio nacional.

La mandataria advirtió que lo que hoy genera preocupación en la zona fronteriza podría terminar afectando a otras regiones del país, especialmente al suroccidente colombiano.

“Lo que ocurre en Venezuela tiene impacto directo en nuestra seguridad: por eso, estas medidas deben servir para contener y debilitar a esos grupos, no para que encuentren nuevas oportunidades de fortalecerse y afectar al suroccidente y a otras regiones del país”, señaló.

También alertó que grupos armados ilegales que reciben órdenes desde Venezuela aprovechan cualquier vacío institucional para fortalecerse, replicando escenarios de violencia como los que se han registrado en el Catatumbo.

La gobernadora hizo un llamado a la coordinación entre el Gobierno Nacional y las autoridades regionales, subrayando que la prioridad debe ser proteger la tranquilidad y la seguridad de los colombianos.