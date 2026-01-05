Internacional

Nicolás Maduro llega al tribunal de Manhattan, en Nueva York, donde será juzgado

El depuesto presidente está acusado de narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos y se encuentra en una cárcel de Nueva York a la espera de ser presentado ante un juez el lunes al mediodía.

Nicolás Maduro llega al tribunal de Manhattan, en Nueva York, donde será juzgado. Foto: captura de pantalla.

Nicolás Maduro llega al tribunal de Manhattan, en Nueva York, donde será juzgado. Foto: captura de pantalla.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su mujer, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante el juez, en principio a las 12.00 hora local (17.00 GMT), tras ser capturado el pasado sábado en Caracas y trasladado a Nueva York.

El convoy en el que iban Maduro, que descendió con mucha dificultad, y Flores estaba compuesto por cinco vehículos y una importante escolta policial. La policía tenía cortadas las calles que daban al tribunal.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad