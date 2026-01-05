Santa Marta y Ciénaga fueron incluidas en el Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos
Las dos zonas patrimoniales del Magdalena hicieron parte de las acciones desarrolladas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes para fortalecer la gestión, protección y participación comunitaria en bienes culturales del país.
Durante 2025, el departamento del Magdalena hizo parte de las acciones adelantadas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en el marco del Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos, con intervenciones en el Centro Histórico de Santa Marta y la Plaza del Centenario de Ciénaga.
Según el balance presentado por la entidad, el Plan alcanzó un avance del 69 % en los encuentros territoriales realizados con administraciones municipales, orientados a identificar desafíos, dificultades y fortalezas en la gestión y protección de los bienes patrimoniales.
En el Magdalena se desarrollaron acciones de asistencia técnica territorial, visitas a los centros históricos y capacitaciones virtuales dirigidas a autoridades locales, con un enfoque participativo que involucró a equipos técnicos y actores del territorio.
Además, el PNRCH impulsó una agenda cultural nacional con 40 actividades entre noviembre y diciembre, promoviendo la apropiación social del patrimonio cultural y la participación comunitaria en los procesos de recuperación.