En Bucaramanga también habrá concentración en apoyo al presidente Gustavo Petro

Bucaramanga

Una manifestación pacífica fue convocada para la tarde de este miércoles 07 de enero en el centro de Bucaramanga, como rechazo a lo que consideran “posturas injerencistas y ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y contra América Latina en general”.

La jornada de movilización se realizará a partir de las 4:00 de la tarde en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, frente al Palacio de Justicia, y contará con la participación de ciudadanos de Bucaramanga y del área metropolitana, según lo anunció el concejal del Pacto Histórico, Jorge Flórez.

De acuerdo con el concejal, el objetivo de la concentración es “manifestar el rechazo a lo que calificó como una amenaza a la soberanía nacional, además de generar conciencia sobre el contexto político internacional que atraviesa Colombia frente a las recientes declaraciones del mandatario estadounidense”.

Durante la manifestación realizarán una concentración ciudadana acompañada de actividades pedagógicas y culturales, incluyendo una galería informativa y espacios de participación para los asistentes, con el fin de explicar la coyuntura política y permitir que los manifestantes expresen sus opiniones de manera abierta y pacífica.

Flórez, señaló que el llamado desde Bucaramanga es a la defensa de la paz y la soberanía, y a alertar a la comunidad internacional sobre lo que considera una amenaza de intervención extranjera que no solo pondría en riesgo al gobierno nacional, sino a la población civil y a la estabilidad del país.

El concejal reiteró la invitación a la ciudadanía a sumarse de forma pacífica a esta movilización, en el marco de lajornada nacional que fue convocada por el presidente Gustavo Petroy respaldada por algunos sectores ciudadanos.