Invías adjudicó contrato para estudios y diseños de la recuperación en la transversal del Carare

Bucaramanga

Según informó el alcalde de Vélez, Orlando Ariza, fue adjudicado un contrato por cerca de 180 mil millones de pesos para la intervención del tramo de la Transversal del Carare afectado por una falla geológica entre las veredas La Elía y Sarandas, en Santander.

El contrato, gestionado a través del Instituto Nacional de Vías (Invías), contempla estudios, diseños, rehabilitación y construcción del corredor vial. Además, ya se adelantó una reunión con los representantes del consorcio adjudicatario y una visita técnica a la zona afectada.

El alcalde indicó que se espera que los trabajos inicien antes de un mese incluirán la habilitación de pasos provisionales, mientras se desarrollan los estudios técnicos necesarios para definir la solución estructural del tramo.

Sobre la situación actual del corredor, se informó que la movilidad se mantiene a través de un paso provisional, habilitado con apoyo de la comunidad. El tránsito se permite únicamente en horario diurno y bajo estrictas medidas de precaución, especialmente durante la temporada de lluvias.

Actualmente, el paso está habilitado para vehículos particulares, camperos y camiones tipo NPR, aunque se reiteró el llamado a los conductores para extremar las medidas de seguridad al transitar por el sector.

En relación con los plazos, la intervención fue planteada en tres fases: corto, mediano y largo plazo. La solución definitiva podría tardar hasta dos años, de acuerdo con las estimaciones técnicas preliminares.

Finalmente, el alcalde señaló que los estudios permitirán definir una alternativa que tenga en cuenta la falla geológica e hídrica presente en el sector, con el objetivo de evitar afectaciones similares a las registradas en otras vías del departamento y garantizar una intervención de carácter permanente.