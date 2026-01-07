Niño murió tras colapso de grúa durante instalación de puente peatonal en Buenaventura

Buenaventura

Un niño de 12 años murió luego de que la pluma de una grúa que era utilizada en la instalación de un puente peatonal se desplomara sobre varias viviendas y negocios en la vía de acceso al puerto de Buenaventura.

El hecho se registró a la altura del sector conocido como La Esperanza, en el corregimiento de Córdoba, en medio de una obra adelantada por la concesión Unión Vial Camino del Pacífico, responsable del corredor vial Buenaventura–Loboguerrero–Buga.

Según versiones de la comunidad, durante una maniobra el operador habría perdido el control de la grúa, lo que provocó que la estructura perdiera estabilidad y cayera.

Como consecuencia del colapso, cuatro personas más resultaron heridas, entre ellas el operador de la maquinaria y tres menores de edad, de 2, 12 y 14 años.

La concesión lamentó lo ocurrido e informó que inició una investigación técnica para esclarecer las causas del accidente, en coordinación con las autoridades competentes. También señaló que se está brindando acompañamiento y apoyo a la familia afectada en medio de este hecho.

Adicionalmente, se conoció que en horas de la tarde de este miércoles se adelantará una mesa técnica convocada por la Alcaldía de Buenaventura, con el objetivo de evaluar lo sucedido, revisar las condiciones de seguridad de la obra y definir las acciones a seguir.