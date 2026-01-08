Buscan al responsable de un presunto caso de crueldad contra un animal en Popayán

En vídeos difundidos en redes sociales se observa cómo una gallina, al parecer, es agredida con elementos utilizados en la celebración de estas festividades. Crédito: Suministrada.

Las autoridades buscan al responsable de un nuevo caso de crueldad contra un ser sintiente, que se habría registrado en el marco de las tradicionales fiestas de Pubenza, en la ciudad de Popayán.

En vídeos difundidos en redes sociales se observa cómo una gallina, al parecer, es agredida con elementos utilizados en la celebración de estas festividades.

Activistas animalistas de la ciudad confirmaron el suceso y demás de rechazarlo exigieron el cumplimiento de la Ley Ángel, aprobada en el 2025, que protege a los seres sintientes, incluidas las gallinas.

“Manipular o exhibir de manera violenta el cuerpo de un animal, incluso si este estuviera muerto, también constituye un acto de maltrato”, explicaron.

Valentina Muñoz, representante legal de la Fundación Salvando Huellitas, exigió justicia y aseveró que“la conducta fue claramente cruel y podría evidenciarse con dolo, no en una actividad permitida, ni para el consumo humano, sino por diversión, lo que podría considerarse como un maltrato animal agravado”.

Por su parte, la senadora Andrea Padilla afirmó que ningún acto de crueldad contra un animal es justificable o admisible. Exigió que no hay impunidad y le hizo un fuerte llamado a los alcaldes municipales.

“Intentemos frente a estos casos aún disfrazados de festejo, de cultura, de tradición, hacer el mismo procedimiento para buscar que haya justicia. A los alcaldes un llamado a la sensatez a la responsabilidad. No pueden autorizar esta clase de espectáculos que no solamente son crueles, sino que ayudan al embrutecimiento de la gente y que son claramente ilegales”, explicó.

La alcaldía de Popayán aseveró que se adelantas las acciones pertinentes para identificar a los presuntos responsables, ubicar al animal afectado para realizar la necropsia y proceder con la denuncia penal correspondiente.

Los activistas puntualizaron que estarán pendientes de las investigaciones y que no permitirán que en Popayán se presenten estos actos de maltrato y crueldad.