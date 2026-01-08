Nueva infracción a la misión médica en el Cauca, un hombre fue asesinado al interior de un hospital

Una nueva violación a la misión médica re registró en el departamento del Cauca tras el homicidio de un hombre a manos de presuntos sicarios al interior de un hospital, frente a pacientes y personal sanitario.

Los hechos se registraron en el centro asistencial del municipio de Villa Rica, norte de la región caucana, donde hombres armados ingresaron persiguiendo y asesinando a balazos a una persona que intentaba refugiarse en el centro asistencial.

La secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo, condenó el hecho que calificó como una grave infracción a la misión médica.

La funcionaria afirmó que, “los hospitales y las ambulancias están siendo espacios para literal asesinar otras personas”.

De igual manera, a secretaria insistió en el llamado a respetar la misión médica que tiene un papel y un respaldo a nivel mundial.

“El caso ya es de conocimiento de la Cruz Roja Internacional y estamos buscando todas las medidas que podamos aterrizar en el Cauca para tratar de hacer entender que no hacemos parte de ningún tipo de conflicto”, resaltó Camargo.

Ya son dos las agresiones a la misión médica registradas desde el cierre de año, lo que agrava la preocupación de las autoridades de salud del Cauca.

Estos hechos, sumados a más de 80 en 2025, llevaron a la renuncia de médicos y personal sanitario.

Las autoridades judiciales trabajan para identificar y capturar a los responsables del reciente suceso.

En el norte del Cauca hay ingerencia delictiva de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.