Alarma en el Cauca tras registrarse la primera masacre del 2026

En Santander de Quilichao, norte del Cauca, fueron asesinadas tres mujeres con disparos. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, se trata de la primera masacre registrada en el país en el 2026.

“En un primer hecho fue asesinada Yulie Erazo Reina, quien administraba un establecimiento comercial. Hombres armados le dispararon en repetidas ocasiones“, explicó Indepaz.

De igual manera, reportó el Instituto que, durante el velorio de la primera víctima, atacaron a los presentes quitándole la vida a Angélica María Cantoñí y a Reina Nancy Stella.

“Dada la continuidad y conexión de los hechos, estos homicidios se configuran como la primera masacre registrada en 2026”, aseveró la institución.

Ya se iniciaron las investigaciones para conocer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsable.

Para este territorio nortecaucano existían alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, que exigían la acción de las autoridades por la injerencia de estructuras armadas ilegales que constantemente ponen en riesgo a la población civil.

En Santander de Quilichao y el resto del norte del Cauca hay amplia presencia delictiva de las estructuras Jaime Martínez y Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.

En el Cauca en el 2025 tuvieron lugar 7 masacres con 23 víctimas, incluidas cinco mujeres y 18 hombres.