Nueva agresión a la misión médica generó rechazo en el Cauca

En zona rural del municipio de Bolívar Cauca, hombres armados interceptaron una ambulancia, agredieron verbalmente al personal médico y asesinaron al paciente que era trasladado de urgencia. El hecho generó rechazo por parte de las autoridades de Salud.

Los hechos tuvieron lugar en el sector conocido como Gauchicono.

Esta nueva agresión a la misión médica fue calificada como una grave violación al Derecho Internacional Humanitario.

La administración municipal, a través de un comunicado, rechazó el hecho y exigió a todos los actores armados que hacen presencia en el territorio, respetar el ejercicio de la misión médica.

En la comunicación invita a “acatar las normas del Derecho Internacional Humanitario, principalmente en las disposiciones que salvaguardan a la protección civil, heridos, enfermos y personal de salud”.

También, señaló que la libre circulación del personal de salud debe garantizarse sin restricciones ni intimidaciones, en cumplimiento de las normas que protegen a los civiles, heridos y al personal sanitario.

Por su parte, el gerente de la ESE Suroccidente, Jhony Dávila, condenó lo ocurrido y reiteró que el servicio de salud es neutral.

“Cualquier agresión a la misión médica es inaceptable, por eso rechazamos de manera categórica la violación de los principios humanitarios, del Derecho Internacional Humanitario. Nuestra prestación del servicio es neutral, nuestra labor es salvar vidas, sin ningún tipo de distinción. Reiteramos el llamado de respetar y proteger en todo momento la misión médica”, explicó.

En ese sentido, las autoridades de salud exigieron garantías para los equipos que operan bajo principios de neutralidad e imparcialidad.

El hecho generó preocupación entre el personal sanitario que presta sus servicios en zonas de alta complejidad por la presencia de grupos armados.

En Bolívar Cauca hay injerencia delictiva de las estructuras Carlos y Andrés Patiño de las disidencias de las Farc y también facciones del ELN.

En el año 2025 se registraron en el Cauca más de 80 ataques contra la misión médica, la mayoría perpetrados por grupos armados ilegales. Entre los más graves se cuentan el asesinato de pacientes dentro de ambulancias y ataques con explosivos a centros asistenciales, situación que provocó la renuncia de médicos, enfermeros y conductores de vehículos asistenciales.