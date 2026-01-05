Organizaciones sociales e indígenas del Cauca rechazaron las acciones de Estados Unidos en Venezuela

El CRIC fue una de las organizaciones del Cauca que rechazó los hechos. Crédito: Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Asociación de Institutores y trabajadores de la Educación del Cauca (Asoinca) calificaron la acción de los Estados Unidos en Venezuela como una violación del derecho internacional y contrarios a los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

Edison Peña, consejero mayor del CRIC, señaló que se trató de una violación directa a la soberanía de Venezuela y afirmó que, "no hay ninguna justificación para legitimar la violencia ni la vulneración a la libre determinación de los pueblos“.

La organización indígena, también expresó preocupación por las comunidades que habitan cerca de la frontera con Venezuela.

“Muchas de las comunidades que hacen parte del CRIC viven en territorios muy cerca de la frontera con Venezuela, por eso estamos atentos ante cualquier situación que pueda presentarse en contra de sus derechos fundamentales”, resaltó Peña.

Por su parte, Carlos Dulcey, secretario general de la CUT Cauca, señaló que este tipo de decisiones, "son una amenaza directa a la paz y la estabilidad de la región y pisotea el derecho inalienable de Venezuela de forjar su destino político, económico y social libre de toda amenaza”.

Además, agrego que, “es un retroceso al colonialismo y a la invasión por la fuerza que sufrieron los pueblos de América Latina hace más de 500 años. La CUT Cauca denuncia la política de intervención militar, saqueo y desestabilización”.

Mientras tanto, Asoinca, manifestó que estas acciones militares, “son una agresión directa contra la soberanía de un Estado y contra la voluntad popular y se constituyen en actos propios del terrorismo de Estado”.

Asimismo, aseveró que, “el pueblo venezolano tiene el derecho inalienable a resolver sus diferencias internas sin injerencia extranjera, sin amenazas ni imposiciones, respetando la voluntad popular”.

Las organizaciones reiteraron su solidaridad con el pueblo venezolano e hicieron un llamado a la comunidad internacional para privilegiar el diálogo y respetar la autodeterminación de los pueblos latinoamericanos.