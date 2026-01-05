Con la desactivación de un explosivo se evitó ataque terrorista en la vía Panamericana del Cauca

Los hechos tuvieron lugar en el sector de Piedra Sentada, jurisdicción del municipio de El Patía. Crédito: Ejército Nacional.

Tropas de la Brigada 29 del Ejército Nacional frustraron un atentado terrorista con la ubicación y destrucción controlada de un artefacto explosivo improvisados en la vía Panamericana del sur del Cauca.

Los hechos tuvieron lugar en el sector de Piedra Sentada, jurisdicción del municipio de El Patía.

De acuerdo con el Ejército nacional, el dispositivo habría sido instalado por la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, al parecer, con la intención de atentar contra la fuerza pública o la población civil que transita por este importante corredor vial del suroccidente colombiano.

El equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) del Ejército se desplazó hasta el lugar y realizó la destrucción controlada del artefacto, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de procedimientos.

La operación militar frustró un posible atentado que habría puesto en riesgo la vida de cientos de conductores y pasajeros que se movilizaban por el sector con el objetivo de llegar a las actividades de Blancos y Negros en Nariño.

Además, se salvaguardó la seguridad de las comunidades aledañas a la vía Panamericana, eje estratégico que conecta al departamento del Cauca con el resto del país.

El corredor internacional permaneció cerrado de forma preventiva mientras se restablecía la seguridad.

El suceso se registró a pesar del cese de hostilidades anunciado por esta estructura ilegal y que tendría vigencia hasta el próximo siete de enero.

El Ejército anunció que continuará adelantando acciones para mantener la tranquilidad y seguridad de las comunidades del suroccidente colombiano frente a las amenazas de grupos armados ilegales.