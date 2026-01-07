La seguridad del Cauca se refuerza con cerca de 600 nuevos policías
Los uniformados serán distribuidos en 37 estaciones y 11 subestaciones de municipios priorizados donde han ocurrido delitos de alto impacto.
Al departamento del Cauca arribaron cerca de 600 nuevos uniformados de la Policía Nacional que serán distribuidos en las 37 estaciones y 11 subestaciones del territorio para fortalecer la seguridad ciudadana, atender contingencias y hacerle frente al terrorismo.
El gobernador departamental, Octavio Guzmán destacó que el incremento del pie de fuerza responde a las solicitudes de alcaldes, alcaldesas y la comunidad, ante los recientes ataques terroristas.
“Hombres y mujeres que van a proteger la población y garantizar la seguridad y la atención en todos los municipios”, dijo el mandatario.
Más información
Los nuevos efectivos serán asignados según indicadores de delincuencia e incursiones de actores armados en los territorios donde se han registrado acciones terroristas y homicidios.
El brigadier general Henry Yesi Bello Cubides, comandante de la Región de Policía Número 4, explicó que se priorizará el norte del Cauca, específicamente Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Guachené y Miranda, municipios con mayor complejidad en delitos de impacto.
“Otro componente va a fortalecer los demás distritos de policía y las entidades territoriales para hacer un trabajo conjunto con alcaldes y alcaldesas y cerrar las brechas para evitar que se presenten afectaciones a la vida, acciones terroristas y hacerle frente a los delincuentes en la región caucana”, sostuvo el oficial.
Además, la vía Panamericana contará con atención especial mediante el Plan Cauca, que incluye tecnología, capacidad de movilidad inmediata e inteligencia para garantizar seguridad integral en el tramo que atraviesa el departamento desde Nariño hasta el Valle del Cauca.