La seguridad del Cauca se refuerza con cerca de 600 nuevos policías

Con los nuevos uniformados se espera que disminuyan delictos de alto impacto en la región. Crédito: Gobernación del Cauca.

Al departamento del Cauca arribaron cerca de 600 nuevos uniformados de la Policía Nacional que serán distribuidos en las 37 estaciones y 11 subestaciones del territorio para fortalecer la seguridad ciudadana, atender contingencias y hacerle frente al terrorismo.

El gobernador departamental, Octavio Guzmán destacó que el incremento del pie de fuerza responde a las solicitudes de alcaldes, alcaldesas y la comunidad, ante los recientes ataques terroristas.

“Hombres y mujeres que van a proteger la población y garantizar la seguridad y la atención en todos los municipios”, dijo el mandatario.

Los nuevos efectivos serán asignados según indicadores de delincuencia e incursiones de actores armados en los territorios donde se han registrado acciones terroristas y homicidios.

El brigadier general Henry Yesi Bello Cubides, comandante de la Región de Policía Número 4, explicó que se priorizará el norte del Cauca, específicamente Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Guachené y Miranda, municipios con mayor complejidad en delitos de impacto.

“Otro componente va a fortalecer los demás distritos de policía y las entidades territoriales para hacer un trabajo conjunto con alcaldes y alcaldesas y cerrar las brechas para evitar que se presenten afectaciones a la vida, acciones terroristas y hacerle frente a los delincuentes en la región caucana”, sostuvo el oficial.

Además, la vía Panamericana contará con atención especial mediante el Plan Cauca, que incluye tecnología, capacidad de movilidad inmediata e inteligencia para garantizar seguridad integral en el tramo que atraviesa el departamento desde Nariño hasta el Valle del Cauca.