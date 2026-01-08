Internacional

Estados Unidos “se desentiende de las reglas internacionales”, dijo Macron

Macron ya abogó en el pasado por una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU para incluir a las potencias emergentes y expresó su apoyo a que Brasil tenga un asiento permanente en este organismo.

Emmanuel Macron. Foto: LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images

Emmanuel Macron. Foto: LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images / LUDOVIC MARIN

El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este jueves que Estados Unidos “se desentiende de las reglas internacionales” y “se está alejando progresivamente” de algunos aliados, en un contexto diplomático de creciente “agresividad neocolonial”.

Macron realizó estas declaraciones durante su tradicional discurso ante los embajadores franceses en el mundo, que este año se celebra tras el ataque de Estados Unidos en Venezuela, que llevó a la captura de Nicolás Maduro, y las amenazas de anexionar Groenlandia.

Las instancias del multilateralismo funcionan cada vez peor. Evolucionamos en un mundo de grandes potencias con una verdadera tentación de repartirse el mundo”, subrayó el presidente francés.

Aunque Francia celebró el fin de la “dictadura de Maduro”, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, dijo el martes que la operación militar estadounidense es “ilegal” y “contraviene la Carta de Naciones Unidas”.

En este contexto, Macron dijo que la UE debe proteger sus intereses y exhortó a la “consolidación” de la regulación europea del sector tecnológico, objeto de críticas en Estados Unidos, y a acelerar la agenda de la preferencia europea en materia comercial.

Francia, que preside este año el G7, buscará también impulsar una “reforma de la gobernanza mundial”, aseguró ante los embajadores.

El presidente francés llamó a los “grandes países emergentes que quieren hacerlo” a participar también en este objetivo.

