Estos son los sujetos buscados por el linchamiento de un hombre que arrolló a motociclistas Bogotá

Bogotá

Este jueves, 8 de enero, la Policía Nacional presentó a los tres hombres que están siendo buscados por, presuntamente, ser los responsables del linchamiento y homicidio de Mauricio Censales el pasado 11 de noviembre en la localidad de Kennedy.

Cabe recordar que Cendales se movilizaba en una camioneta con la que arrolló a varios motociclistas y, posteriormente, fue acorralado y agredido físicamente en repetidas ocasiones por la gente que no quería dejarlo ir.

“Esa noche participaron cerca de 200 personas. Estamos verificando los videos y si salen otros rostros de otras personas lo haremos saber”, dijo el coronel Álvaro Mora, comandante Operativo de Apoyo Especializado MEBOG.

Según las autoridades, fueron 40 horas de análisis de cámaras de videos y donde se ve que varias personas participaron de manera directa y con con elementos violentos y contundentes.

La Policía invitó a la ciudadanía a aportar información a través de la línea segura 3058143837 o al correo electrónico mebog.sijin-vidajefat@policia.gov.co que permita su individualización, identificación y judicialización, garantizando la absoluta reserva.

Vea a quiénes está buscando la Policía: