Varias ciudades se sumaron a la movilización que convocó Petro en defensa de la soberanía nacional

Este 7 de enero de 2026, centenares de manifestantes acudieron al llamado del presidente Gustavo Petro a las movilizaciones en varias ciudades de Colombia tras las amenazas de su <a href="https://www.wradio.com.co/2026/01/07/cupula-del-gobierno-emitio-comunicado-rechazando-senalamientos-de-trump-contra-petro/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.wradio.com.co/2026/01/07/cupula-del-gobierno-emitio-comunicado-rechazando-senalamientos-de-trump-contra-petro/"><b>homólogo estadounidense, Donald Trump</b></a>.Dicha <b>crisis diplomática se ha escalado</b> en los últimos días tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela en la que fue <a href="https://www.wradio.com.co/2026/01/03/esta-es-la-primera-foto-de-nicolas-maduro-tras-ser-capturado-por-estados-unidos/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://www.wradio.com.co/2026/01/03/esta-es-la-primera-foto-de-nicolas-maduro-tras-ser-capturado-por-estados-unidos/"><b>capturado Nicolás Maduro</b></a>.En Bogotá, desde temprano, los <b>manifestantes comenzaron a ocupar la Plaza de Bolívar</b>, así como sucedió en otras ciudades como Bucaramanga, Cali y Cúcuta, donde asistieron a la denominada marcha <b>“por la democracia y la soberanía”</b>. que fue convocada por el presidente Petro desde el pasado 6 de enero.“La<b> soberanía se defiende con la vida y aquí estamos siendo amenazados y a Colombia no se le amenaza</b>. No nos dejamos comprar, no estamos en venta”, dijo Petro en un video publicado en su perfil de la red social X (antes Twitter).En esa publicación, el mandatario también advirtió que “el que pase de la amenaza a la acción solo <b>despertará el jaguar americano</b> que está dormido en el corazón del pueblo”.A continuación, le contamos cómo se desarrollaron las marchas en distintas ciudades y departamentos del país:La <b>Plaza de Bolívar de Bogotá </b>volvió a llenarse de banderas tricolores, impermeables improvisados y consignas minutos antes de las 4:00 de la tarde.Frente al <b>escenario instalado en la plaza</b>, a pocos metros del Capitolio Nacional, cientos de personas se <b>congregaron tras las vallas metálicas</b>. En la multitud predominaban camisetas amarillas, banderas de Colombia y pancartas con mensajes de respaldo al Gobierno.En <b>Tunja, se congregaron cerca de 200 personas</b> pertenecientes a los diferentes gremios sindicales de Boyacá. Algunos de los simpatizantes llegaron con banderas alusivas al M-19.En <b>Duitama, la lluvia no fue la mejor aliada </b>de los manifestantes –entre 50 y 60– que llegaron a la Plaza los Libertadores. Por otro lado, en <b>Sogamoso, la asistencia fue muy baja</b>, pues un pequeño grupo de personas con banderas y sin arengas llegaron a la Playa de la Villa.En <b>Bucaramanga finalizó sin contratiempos la concentración </b>convocada por uniones sindicales y centrales obreras para defender la soberanía nacional.Quienes asistieron entonaron <b>arengas en apoyo al presidente Gustavo Petro</b> y rechazando las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.La manifestación en Cali<b> inició alrededor de las 4:00 de la tarde</b> y se extendió por varias horas, con una <b>asistencia masiva y pacífica</b>. Los asistentes mostraron su rechazo a la advertencia de Estados Unidos sobre una posible acción militar en Colombia, vinculada a los cultivos ilícitos y el narcotráfico. También afirmaron que <b>defenderán el país frente a cualquier intento de intervención</b>, como la ocurrida en Venezuela con la captura de Nicolás Maduro.En Cúcuta, <b>cerca de 300 personas salieron a las calles a marchar</b>, concentrándose finalmente en el <b>parque Santander</b>, donde exigieron el respeto a la soberanía de Colombia y su apoyo al presidente Gustavo Petro.Con la <b>bandera de Colombia y entonando el himno nacional</b>, los manifestantes transitaron por las principales calles de la ciudad.La <b>prensa internacional</b>, que cubre por estos días el comportamiento de la frontera después de la captura de Nicolás Maduro, hizo presencia en la jornada, que transcurrió con completa normalidad.<b>Cerca de 300 personas se concentraron</b> en el parque central de la ciudad de Montería para respaldar al presidente Gustavo Petro y rechazar las recientes declaraciones del presidente Donald Trump.La <b>manifestación inició a las 4:00 de la tarde </b>y finalizó a las 6:40 de la tarde de manera pacífica, según el reporte oficial de las autoridades de Policía.En Pereira, <b>alrededor de 400 personas llegaron a la Plaza de Bolívar</b>.Desde las 4:00 de la tarde, <b>ciudadanía y agremiaciones sindicales comenzaron a concentrarse</b>, muchos de ellos con banderas y pancartas alusivas a la soberanía de los pueblos de Latinoamérica.El <b>plantón terminó sobre las 6:00 de la tarde </b>entonando el himno nacional.Cientos de personas en Popayán se movilizaron acatando el llamado del presidente Petro. Integrantes de <b>organizaciones sociales, sindicatos y comunidades indígenas</b> llegaron a la Plazoleta de San Francisco exigiendo respeto por la soberanía nacional.Previamente, las autoridades del <b>Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) se declararon en minga nacional</b> y afirmaron que los territorios no deben ser tratados como “el patio trasero de Estados Unidos”.Diversas <b>organizaciones sindicales y sociales atendieron el llamado</b> realizado por el presidente Gustavo Petro, y se concentraron en el Parque Bolívar de Santa Marta a partir de las 4:00 de la tarde, en una movilización cuyo objetivo principal es respaldar la democracia en Colombia.Durante el encuentro, los asistentes, entre los que se destacan <b>docentes, estudiantes y diferentes organizaciones sindicales</b>, extendieron la invitación a toda la comunidad para sumarse a esta convocatoria pacífica.Por varias horas <b>entonaron las notas del himno nacional</b> y destacaron que <b>Colombia cuenta con una Constitución Política </b>que garantiza los derechos ciudadanos y la soberanía nacional. Por otro lado, exigieron respeto a la soberanía colombiana y a su independencia.Reviva el minuto a minuto de las <b>manifestaciones convocadas por el Gobierno Nacional</b> para este 7 de enero de 2026: