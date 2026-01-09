El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cómo afecta lo que se ve en redes sociales en las relaciones sexuales? Experto explicó

Germán González, ginecólogo y obstetra, estuvo en los micrófonos de Salud y Algo Más, para hablar de las redes sociales y la sexualidad.

Las redes sociales se han convertido, sin planearlo, en los principales educadores sexuales de la actualidad, explicó el experto, por lo que esto suele desdibujar la frontera entre la ficción digital y la realidad de los encuentros íntimos, generando un estándar difícil de alcanzar.

El doctor explicó que plataformas como TikTok e Instagram proyectan una “sexualidad aspiracional” basada en cuerpos sin imperfecciones y orgasmos simultáneos constantes.

Según González, el consumo de estos contenidos genera una insatisfacción profunda en hombres y mujeres al comparar su vida cotidiana con escenas que parecen de película.

El médico destacó que las redes también permiten romper tabúes y normalizar conversaciones sobre la diversidad.

Lo importante según González, es filtrar la información, pues se estima que la mitad del contenido disponible carece de sustento científico.

Para el especialista, la plenitud no depende de seguir tendencias virales, sino de fortalecer la comunicación y el consentimiento mutuo.

