Salud y algo másSalud y algo más

Salud

Mitos y verdades sobre niveles de testosterona en hombres: uróloga explicó

La automedicación hormonal pone en riesgo el equilibrio metabólico y la salud masculina.

Imagen de referencia: Foto: Getty Images

Imagen de referencia: Foto: Getty Images / Peter Dazeley

Aury Lamadrid

La pediatra y uróloga, Olga Lucía Aristizábal, estuvo en los micrófonos de Salud y algo Más, para hablar sobre la testosterona y sus mitos.

Esta hormona, vital no solo para la función sexual sino también para el metabolismo del azúcar y la salud de los huesos, es producida tanto por hombres como por mujeres en distintas proporciones.

Aristizábal explicó que, aunque después de los 50 años los niveles pueden bajar un 1% anual, un hombre sano no suele requerir suplementación.

La experta advirtió sobre las implicaciones de consumir testosterona exógena sin supervisión médica, ya que esto puede provocar que el cuerpo deje de producir su propia hormona, afectando el ánimo y la masa muscular.

¿Cuáles son los mitos?

  • Abstinencia sexual: “guardar la hormona” mediante la falta de actividad sexual no aumenta sus niveles de forma significativa .
  • Bronceado genital: exponer los testículos al sol no incrementa la testosterona y el calor puede dañar irremediablemente la producción de espermatozoides.
  • Suplementos milagrosos: el uso de plantas como el ‘tribulus terrestris’ no tiene evidencia científica que respalde el aumento de esta hormona.

La doctora enfatizó que ante síntomas de baja libido, depresión o insomnio, se debe consultar a expertos en salud sexual en lugar de recurrir a la automedicación.

Escuche la entrevista completa aquí:

Mitos y verdades sobre niveles de testosterona en hombres: uróloga explicó

11:32

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad