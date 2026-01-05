Mitos y verdades sobre niveles de testosterona en hombres: uróloga explicó

La pediatra y uróloga, Olga Lucía Aristizábal, estuvo en los micrófonos de Salud y algo Más, para hablar sobre la testosterona y sus mitos.

Esta hormona, vital no solo para la función sexual sino también para el metabolismo del azúcar y la salud de los huesos, es producida tanto por hombres como por mujeres en distintas proporciones.

Aristizábal explicó que, aunque después de los 50 años los niveles pueden bajar un 1% anual, un hombre sano no suele requerir suplementación.

La experta advirtió sobre las implicaciones de consumir testosterona exógena sin supervisión médica, ya que esto puede provocar que el cuerpo deje de producir su propia hormona, afectando el ánimo y la masa muscular.

¿Cuáles son los mitos?

Abstinencia sexual: “guardar la hormona” mediante la falta de actividad sexual no aumenta sus niveles de forma significativa .

“guardar la hormona” mediante la falta de actividad sexual no aumenta sus niveles de forma significativa . Bronceado genital: exponer los testículos al sol no incrementa la testosterona y el calor puede dañar irremediablemente la producción de espermatozoides.

exponer los testículos al sol no incrementa la testosterona y el calor puede Suplementos milagrosos: el uso de plantas como el ‘tribulus terrestris’ no tiene evidencia científica que respalde el aumento de esta hormona.

La doctora enfatizó que ante síntomas de baja libido, depresión o insomnio, se debe consultar a expertos en salud sexual en lugar de recurrir a la automedicación.

