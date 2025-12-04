El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Qué usos tiene el bótox en el pene? dermatóloga explicó funciones y beneficios

Este jueves 4 de diciembre, en los micrófonos de Salud y Algo Más, la dermatóloga Laura Ramos, especializada en mejorar el aspecto físico por medio de tratamientos estéticos no invasivos, conversó con el programa sobre los resultados que se pueden obtener al introducir bótox en el pene.

Mientras que unas personas hablan de elongación, ensanchar, mejorar la disfunción eréctil, la doctora Ramos señaló que este procedimiento tiene tanto un propósito médico como uno estético. En el primer caso, es cuando se utiliza para el “manejo de la erección eréctil, mejorar la duración de la eyaculación y retardar la salida del semen”, explicó la profesional.

Sin embargo, este procedimiento también se utiliza para aspectos estéticos en el escroto y en los testículos, con el fin de “verse más lisos, más pendulados y un poco más grandes”, añadió la doctora Ramos.

Pero no es el caso para pacientes que deseen alargar o ensanchar el pene, pues el bótox “es un compuesto que lo que hace es paralizar los músculos”, y no es el tratamiento para quienes deseen esos resultados, dijo Ramos.

Al ser consultada sobre el dolor en el procedimiento, Ramos resaltó que al tratarse de “una zona bastante sensible y una piel delgada, duele de una manera muy superficial”, comentó la dermatóloga, quien recomienda hacer tratamientos de calor al finalizar cada sesión.

Además, la doctora también habló sobre los riesgos que pueden ocurrir al realizar este tipo de procedimiento, pues a futuro podría observarse una disminución en la cantidad del semen y la calidad del esperma.

