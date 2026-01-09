La tasa de desempleo bajó en diciembre al 4,4% en Estados Unidos con la creación de 50.000 empleos

Indicadores a la baja en Estados Unidos, imagen de referencia - Getty Images / Javier Ghersi

La tasa de desempleo en EE.UU. bajó dos décimas, hasta el 4,4%, en diciembre de 2025, cuando se crearon 50.000 puestos de trabajo, un dato menor que el registrado en noviembre e inferior al esperado por el mercado, según publica este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Esta creación de empleo fue menor a los alrededor de 73.000 puestos estimados por analistas y al dato revisado de 56.000 del mes anterior, lo que podría contribuir al debate sobre otra posible bajada de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), tal y como insiste el presidente estadounidense, Donald Trump.

En total, en diciembre, el número de desempleados se situó en unos 7,5 millones, una disminución con respecto a los 7,8 millones registrados en el mes anterior.

El director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, resaltó la mejora en la tasa de paro en diciembre y reconoció a la cadena CNBC que la creación de empleo fue “un poco decepcionante”, aunque se mostró optimista sobre el futuro del mercado laboral en medio del “crecimiento económico” promovido por Trump.

Los adolescentes (15,7%) y los afroamericanos (7,5%) fueron los más afectados por el desempleo. Por otro lado, las tasas de desocupación entre las mujeres adultas (3,9 %) y los hispanos (4,9 %) decrecieron.

En 2025, la cifra total de empleo aumentó en 584.000, con una subida mensual promedio de 49.000, lo que representa una caída respecto a la creación de 2 millones de puestos en 2024.

Este es el peor dato fuera de un periodo de retroceso económico desde 2003, según la economista jefe del Navy Federal Credit Union, Heather Long. “Se puede afirmar que 2025 fue un año de recesión en la creación de empleo en EE.UU.”, advirtió a CNBC.

“EE.UU. está experimentando un auge económico sin creación de empleo, donde el crecimiento es sólido, pero la contratación no lo es. Es un escenario favorable para Wall Street, pero genera incertidumbre en la economía real”, agregó.

En diciembre pasado, los sectores de trabajo que más puestos crearon fueron el de servicios de alimentación y bebidas, que creció 27.000, la atención sanitaria —con 21.000 más— y la asistencia social, que aumentó en 17.000 en diciembre.

Por otro lado, los datos del BLS revelan un decrecimiento en el sector minorista, con una pérdida de 25.000 puestos.

El empleo en el Gobierno federal repuntó ligeramente en diciembre con una creación de 2.000 puestos, después de la fuerte reducción registrada en meses anteriores.

Desde que alcanzó su punto máximo en enero, el empleo federal ha disminuido en 277.000 puestos, o un 9,2 %, apuntan las cifras del Departamento de Trabajo.

