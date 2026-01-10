Trump firmó un decreto para proteger ganancias por petróleo de Venezuela retenidas por EE.UU.

El presidente Donald Trump firmó un decreto para poner bajo protección especial los activos venezolanos, incluidos los ingresos petroleros, depositados en Estados Unidos para que no puedan ser embargados.

Con el decreto firmado el viernes, Trump busca “promover los objetivos de política exterior estadounidense”, dijo la Casa Blanca en una ficha informativa que acompaña la orden.

Noticia en desarrollo...

