Medicina Legal inició necropsias de los cadáveres del accidente aéreo donde murió Yeison Jiménez

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que sobre las 2:00 de la tarde de este domingo 11 de enero, ingresaron a la Sede Central en Bogotá “los cuerpos de las víctimas del accidente aéreo ocurrido entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá”.

También confirmaron que se adelantarán los primeros abordajes técnico-científicos, correspondientes a radiología, odontología forense y lofoscopia; para el día de mañana se tiene previsto continuar con la necropsia médico-legal, con el fin de culminar el proceso de identificación plena de los cuerpos ingresados.

El Instituto además informó que en las horas de la tarde de este lunes 12 de enero, se entregarán los cuerpos de las víctimas del siniestro entre las que se encuentran el reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez.

“La información técnica y procedimental que se derive de estas actuaciones, será remitida de manera exclusiva a la autoridad en el marco de la investigación”, informó Medicina Legal.

¿Quiénes iban a bordo de la aeronave en la que murió Yeison Jiménez?

Con Yeison Jiménez viajaban otras cinco personas. Se trata de:

Hernando Torres, piloto de la avioneta.

Weisman Mora.

Juan Manuel Rodríguez.

Oscar Marín.

Jefferson Osorio.

