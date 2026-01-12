“Todo el ELN debe pasar a Colombia y empezar a discutir las zonas de concentración”: Petro

En la tarde de este lunes 12 de enero, el presidente Gustavo Petro lanzó un mensaje directo al Ejército de Liberación Nacional (ELN): si quiere volver a un proceso de paz, debe regresar a Colombia, abandonar Venezuela y romper de manera real con las economías ilícitas que han sostenido su accionar armado.

“Todo el ELN debe pasar a Colombia y empezar a discutir las zonas de concentración regionales y los planes de participación ciudadana para la transformación territorial de las zonas de conflicto. Se detiene todo conflicto con otras organizaciones en el proceso de paz con el Gobierno. El dueño de los territorios pasa a ser la ciudadanía de los territorios”, afirmó el mandatario.

Petro recordó que el Gobierno ya había ofrecido un acuerdo, pero sostuvo que fue destruido por la propia guerrilla: “El Gobierno ofreció un acuerdo y el ELN lo destruyó a sangre y fuego, matando humildes campesinos”, dijo, al responsabilizar a esa organización de una masacre relacionada con el control de cultivos ilícitos y del oro ilegal.

El jefe de Estado fue enfático en que ninguna negociación puede avanzar “sin una salida real de la actividad económica ilícita y el abandono del reclutamiento de niños y la devolución de quienes se tengan”. Según explicó, la paz pasa por permitir que las comunidades recuperen su libertad y diseñen su propia transformación social y económica.

En ese contexto, destacó que el Pacto por el Catatumbo ya es un hecho, y anunció que durante este semestre se intensificarán obras estratégicas, como las vías de salida al mar desde Popayán, la doble calzada a Pasto y la carretera del Catatumbo, con el fin de sacar la producción campesina al mercado.

El presidente advirtió, además, que en la primera reunión oficial con Venezuela, se propondrá la creación de una zona económica especial para el desarrollo agrario e industrial del Norte de Santander y el Táchira. No obstante, dejó claro que, si el ELN no se une a la paz, Colombia y Venezuela adelantarían acciones conjuntas de tipo militar.

Le puede interesar: Desgarrador relato de padre de policía secuestrado por ELN en Catatumbo: pide que respeten su vida