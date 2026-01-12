¿Viaja por carretera? Hay multa por manejar lento y retrasar el tráfico: Monto y dónde aplica

Todos los días en el país son interpuestas diferentes tipos de multas de tránsito a los conductores que circulan en cualquier vehículo por el territorio nacional, esto debido a que cometen infracciones de exceso de velocidad, movilizarse en pico y placa, usar el teléfono mientras se conduce, entre otras que acarrean multas que van desde lo económico, e incluso, la inmovilización del vehículo.

Generalmente, estas sanciones son colocadas por las autoridades competentes como los agentes de tránsito y por las ‘cámaras salvavidas’.

Así mismo, todas estas multas están tipificadas en la ley del país, más aún cuando se trata de normas en carretera, que es donde se presentan más accidentes.

¿Cuál es la multa por conducir lento en carretera?

En las carreteras del país hay señales que le van indicando al conductor la velocidad en la que debe manejar, especialmente en vías que tienen más de una calzada, por lo que no acatar la norma puede incurrir en una sanción.

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, hay una multa que sanciona a las personas que conduzcan despacio por un carril rápido, ya que esto puede generar congestiones y riesgo de accidentes.

Se trata de la multa C25, que puede superar los 600.000 pesos, y aplica para todo el territorio nacional.

Como es bien sabido, el carril izquierdo en las vías de carretera es para adelantar o mantener el ritmo de tráfico, por lo que ir en una velocidad inferior a la normal puede generar inconvenientes. Así los oficiales de tránsito pueden imponerle la multa C25.

Según el Código Nacional de Tránsito, esta multa equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV), es decir $604.100. Tiene posibilidad de pagar solo el 50% si lo hace en los primeros cinco días hábiles.

¿Cuáles son los límites de velocidad en las vías del país?

Si bien, no es que la regulación de los límites de velocidad cambie de departamento a departamento, esta sí cambia dependiendo de los diferentes tipos de vías que hay en el país.

Este es el límite en las diferentes vías:

Vías urbanas y municipales: la velocidad máxima es de 50 kilómetros por hora.

la velocidad máxima es de 50 kilómetros por hora. Vías de zonas escolares y residenciales: la velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora.

la velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora. Vías rurales: la velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora.

la velocidad máxima es de 80 kilómetros por hora. Vías nacionales y departamentales: la velocidad máxima es de 90 kilómetros por hora.

la velocidad máxima es de 90 kilómetros por hora. Vías de doble calzada sin paso peatonal: la velocidad máxima es de 120 kilómetros por hora.

Es importante destacar que hay algunos casos especiales donde puede modificarse la normativa, se trata de las patinetas y bicicletas eléctricas o a gasolina, que deben tener una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora, sin importar la vía.

Asimismo, los vehículos de transporte de carga o de servicio de pasajeros/turismo, tendrán como límite los 80 kilómetros por hora.

¿Cuál es la multa por exceso de velocidad?

Según el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito se estipula que las multas van clasificadas en A, B, C, D y E.

En este caso, conducir un vehículo en exceso de velocidad se categoriza como multa tipo C, específicamente esta se trata de la C29, “Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida”.

El valor estipulado para la sanción por conducir a exceso de velocidad es de $650.000.