Gobernadora del Valle pide al presidente Petro liderar retoma territorial regional

Valle del Cauca

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, elevó una solicitud al presidente Gustavo Petro para que lidere una retoma territorial regional, comenzando por el suroccidente del país, ante el avance de estructuras criminales y el deterioro de la seguridad en distintas zonas del territorio nacional.

El llamado se produce en medio de la controversia generada por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, quien cuestionó al Gobierno Nacional por el traslado de peligrosos delincuentes a cárceles de esa ciudad, sin contar con las condiciones de seguridad adecuadas ni con la concertación previa con las autoridades locales.

La mandataria vallecaucana insistió en la necesidad de una estrategia de seguridad con diálogo y acciones coordinadas entre el Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales, por lo que invitó al jefe de Estado a escuchar a gobernadores y alcaldes y a trabajar de manera conjunta para enfrentar la criminalidad.