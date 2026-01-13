Países con convenio para viajar con visa de menos de 6 meses de vigencia, ¿está incluido Colombia?

El ‘Sueño Americano’ sigue vivo para muchos colombianos que año tras año tienen el anhelo de estudiar, vivir o trabajar en los Estados Unidos para conseguir un mayor bienestar personal o el de familias enteras, que dependen de las remesas de sus familiares en el exterior.

Sin embargo, llegar a Estados Unidos, no es tan fácil, pues para algunos, ha existido un gran obstáculo en medio del camino: el trámite de la visa americana.

Además de contar con este documento, debe tener en cuenta los tiempos de vigencia de este, pues por este motivo también podría ser negado su ingreso a ese país.

¿Puedo viajar con un pasaporte con menos de 6 meses de vigencia por delante?

Sí. De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, existe un convenio entre los Estados Unidos y muchos países que permite que algunos pasaportes de ciertas nacionalidades no cuenten con 6 meses de vigencia por delante para poder viajar y solicitar la admisión en Puerto de Entrada.

El sitio web de La Aduana y Protección Fronteriza, CBP compartió el listado completo de los países que son beneficiados con este convenio.

Países con convenio para viajar con visa de menos de 6 meses de vigencia

Albania

Andorra

Angola

Antigua and Barbuda

Antilles

Argentina

Armenia

Aruba

Australia

Austria

Bahamas, The

Barbados

Belgium

Belize

Bermuda

Bolivia

Bosnia-Herzegovina

Brazil

Bulgaria

Burma

Canada

Chile

Colombia

Costa Rica

Cote d’Ivoire

Croatia

Cyprus

Czech Republic

Denmark

Dominica

Dominican Republic

Egypt

Estonia

El Salvador

Ethiopia

Federated States of

Micronesia

Fiji

Finland

France

Georgia

Germany

Greece

Grenada

Guatemala

Guinea

Guyana

Haiti

Hong Kong

Hungary

Iceland

India

Indonesia

Ireland

Israel

Italy

Jamaica

Japan

Kosovo

Latvia

Lebanon

Libya

Liechtenstein

Lithuania

Luxembourg

Macau

Madagascar

Maldives

Malaysia

Malta

Mauritania

Mauritius

Mexico

Monaco

Mongolia

Montenegro

Mozambique

Nepal

Netherlands

New Zealand

Nicaragua

Nigeria

North Macedonia

Norway

Pakistan

Palau

Panama

Papua New Guinea

Paraguay

Peru

Philippines

Poland

Portugal

Qatar

Romania

Russia

San Marino

Saudi Arabia

Serbia

Seychelles

Singapore

Slovakia

Slovenia

South Africa

South Korea

Spain

Sri Lanka

St. Kitts and Nevis

St. Lucia

St. Vincent and The

Grenadines

Suriname

Sweden

Switzerland

Taiwan

Thailand

Trinidad and Tobago

Tunisia

Turkey

Tuvalu

Ukraine

United Arab Emirates

United Kingdom

Uruguay

Uzbekistan

Vatican City- Holy See

Venezuela

Zimbabwe

“El pasaporte debe cubrir con su vigencia el tiempo de estadía, sino la misma puede ser acotada al vencimiento del pasaporte”, mencionan.

Escuche W Radio en vivo