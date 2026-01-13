Países con convenio para viajar con visa de menos de 6 meses de vigencia, ¿está incluido Colombia?
Conozca qué países cuentan con el convenio que permite que sus connacionales ingresen a Estados Unidos con una visa con vigencia menor a 6 meses.
El ‘Sueño Americano’ sigue vivo para muchos colombianos que año tras año tienen el anhelo de estudiar, vivir o trabajar en los Estados Unidos para conseguir un mayor bienestar personal o el de familias enteras, que dependen de las remesas de sus familiares en el exterior.
Sin embargo, llegar a Estados Unidos, no es tan fácil, pues para algunos, ha existido un gran obstáculo en medio del camino: el trámite de la visa americana.
Además de contar con este documento, debe tener en cuenta los tiempos de vigencia de este, pues por este motivo también podría ser negado su ingreso a ese país.
¿Puedo viajar con un pasaporte con menos de 6 meses de vigencia por delante?
Sí. De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos, existe un convenio entre los Estados Unidos y muchos países que permite que algunos pasaportes de ciertas nacionalidades no cuenten con 6 meses de vigencia por delante para poder viajar y solicitar la admisión en Puerto de Entrada.
El sitio web de La Aduana y Protección Fronteriza, CBP compartió el listado completo de los países que son beneficiados con este convenio.
Países con convenio para viajar con visa de menos de 6 meses de vigencia
- Albania
- Andorra
- Angola
- Antigua and Barbuda
- Antilles
- Argentina
- Armenia
- Aruba
- Australia
- Austria
- Bahamas, The
- Barbados
- Belgium
- Belize
- Bermuda
- Bolivia
- Bosnia-Herzegovina
- Brazil
- Bulgaria
- Burma
- Canada
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Cote d’Ivoire
- Croatia
- Cyprus
- Czech Republic
- Denmark
- Dominica
- Dominican Republic
- Egypt
- Estonia
- El Salvador
- Ethiopia
- Federated States of
- Micronesia
- Fiji
- Finland
- France
- Georgia
- Germany
- Greece
- Grenada
- Guatemala
- Guinea
- Guyana
- Haiti
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- India
- Indonesia
- Ireland
- Israel
- Italy
- Jamaica
- Japan
- Kosovo
- Latvia
- Lebanon
- Libya
- Liechtenstein
- Lithuania
- Luxembourg
- Macau
- Madagascar
- Maldives
- Malaysia
- Malta
- Mauritania
- Mauritius
- Mexico
- Monaco
- Mongolia
- Montenegro
- Mozambique
- Nepal
- Netherlands
- New Zealand
- Nicaragua
- Nigeria
- North Macedonia
- Norway
- Pakistan
- Palau
- Panama
- Papua New Guinea
- Paraguay
- Peru
- Philippines
- Poland
- Portugal
- Qatar
- Romania
- Russia
- San Marino
- Saudi Arabia
- Serbia
- Seychelles
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- South Africa
- South Korea
- Spain
- Sri Lanka
- St. Kitts and Nevis
- St. Lucia
- St. Vincent and The
- Grenadines
- Suriname
- Sweden
- Switzerland
- Taiwan
- Thailand
- Trinidad and Tobago
- Tunisia
- Turkey
- Tuvalu
- Ukraine
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- Uruguay
- Uzbekistan
- Vatican City- Holy See
- Venezuela
- Zimbabwe
“El pasaporte debe cubrir con su vigencia el tiempo de estadía, sino la misma puede ser acotada al vencimiento del pasaporte”, mencionan.
