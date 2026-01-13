¿Por qué el Partido de La U no presentó lista para Cámara en Córdoba? Este habría sido el motivo

¿Por qué el Partido de La U no presentó lista para Cámara de Representantes en Córdoba? Este habría sido el motivo. Foto: Colprensa / RAÚL PALACIOS( Thot )

Montería

El senador del Partido de La U y aspirante a repetir curul, Julio Elías Vidal, afirmó que “egos y diferencias internas en la colectividad”, impidieron que la misma conformara lista para Cámara de Representantes por Córdoba.

Elías Vidal, quien es hermano del cuestionado exsenador Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías también aseguró que “al no tener lista a la Cámara, el Partido de La U dio libertad para respaldar cualquier tipo de candidatura”. En ese sentido, precisó que estarían apoyando la aspiración de José Luis ‘Joche’ Abdala, quien aspira por el Partido Cambio Radical.

‘Joche’ Abdala es fórmula de Edgardo Espitia, quien pertenece al grupo político del alcalde de Montería, Hugo Kerguelén.

¿Por qué se presentaron las divisiones en el Partido de La U?

Según fuentes políticas del departamento de Córdoba, las divisiones en el Partido de La U se hicieron visibles el pasado mes de noviembre de 2025, cuando se había hecho oficial una fotografía en que la que aparecían congresistas como Julio Elías Vidal, Saray Robayo Bechara, Ana Paola García y su esposo, el exalcalde de Buenavista, Félix Gutiérrez. Además, el aspirante a Senado, Edgardo Espitia y el exdiputado Antonio Ortega.

Este grupo expuso en su momento que La U iría con una lista cerrada que sería encabezada por ‘Joche’ Abdala, Lucía Tous y Antonio Ortega. Sin embargo, el sector liderado por los senadores John Besaile y Julio Elías Chagüi, se opusieron a la propuesta de lista cerrada, pues advirtieron que esta siempre ha sido abierta, logrando tener eco y desmontando la propuesta inicial.

Lo anterior hizo que Edgardo Espitia se moviera a Cambio Radical junto con los hoy aspirantes ‘Joche’ Abdala y Lucía Tous, dejando en evidencia la ruptura de la colectividad en Córdoba.

Cabe recordar que, el Partido Liberal es otra fuerza política que no logró consolidar lista para Cámara de Representantes en Córdoba.