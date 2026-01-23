Cemento País cerró el 2025 con un balance de crecimiento, innovación y liderazgo en el Caribe

Colombia

Durante el 2025, Cemento País ha trabajado por continuar posicionándose en la región Caribe como una de las cementeras líderes del mercado, por lo que fue un año positivo para la compañía en términos de innovación, alianzas, cobertura, entre otros hitos

Por ese motivo, hablamos con Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País, quien nos habló sobre el balance de la compañía del año que acaba de terminar. Aquí le contamos todos los detalles.

Así fue el 2025 para Cemento país

De acuerdo con Espinosa, fue un año positivo, ya que lograron consolidar a Cemento País en el mercado, con una marcada presencia en los canales ferreteros, constructor y transformador: “esto nos permitió aumentar nuestra participación en el mercado y fortalecer nuestra relación con los clientes”, indicó.

Entre los hitos de la compañía, se destaca la ampliación de las bodegas de materias primas, así como los lanzamientos de nuevos productos y presentaciones, entre las que se incluyen el Cemento 42.5 kilos Estructural y 42.5 kilos Uso General, productos que entran a engrosar su portafolio y permiten ofrecer soluciones más completas a los clientes.

Sobre la cobertura de la marca cementera, aseguró: “tenemos presencia en la región Caribe, con proyección al norte de Antioquia y a consolidarnos en el sur del Cesar, impactando a más de 1 500 clientes directos e indirectos, y teniendo una cobertura amplia y efectiva en la región”.

Asimismo, menciona que se gestionaron alianzas claves: “aparte de las alianzas gremiales, una muy importante es la Ladrillera La Clay, una compañía de más de 40 años en el mercado y líder en la región, lo que nos permite ofrecer soluciones integrales a nuestros clientes y fortalecer nuestra posición en el mercado”, mencionó.

Hubo un enfoque social y de innovación

Tal como lo mencionan, se han enfocado en aportar también desde la responsabilidad social, ya que resaltaron su programa ‘Construyendo sueños, cambiando vidas’, desde donde resaltan ‘De vuelta al Cole’, que son kits escolares, donaciones de mercados y la promoción del deporte: “esto nos permite contribuir al desarrollo de las comunidades cercanas a nuestras operaciones”, añade Espinosa.

A su vez, hablaron sobre un lanzamiento innovador que tuvieron en el 2025: “se lanzó ‘EcoSicbe’, un sistema integral de centrifugado de bajas emisiones, que es una innovadora tecnología adoptada por Concretos País en sus Mixers para minimizar el impacto ambiental en la producción de concretos, lo que nos permite reducir nuestra huella de carbono y contribuir a un futuro más sostenible”, agrega.

¿Cómo garantiza la calidad Cemento País?

Como señala Espinosa, Cemento País cuenta con procesos muy estrictos con las materias primas, con “uno de los laboratorios más modernos de Colombia y un grupo de profesionales de alta formación y experiencia en cemento, lo que nos permite garantizar la calidad de nuestros productos y servicios”, aseguró, añadiendo que usan materias primas de alta calidad para garantizar el mejor producto del mercado, seleccionadas cuidadosamente para asegurar la resistencia y durabilidad de sus cementos.

De esta manera, el gerente comercial agradece a todos los clientes de la cementera por la preferencia, así como a todos sus colaboradores stakeholders: “sin su apoyo, no podríamos haber logrado nuestros objetivos y seguir creciendo en el mercado”, concluyó.