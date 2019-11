A través de examen, Colombia espera comprobar que el país está libre de fiebre aftosa

Desde el Instituto Colombiano Agropecuario, se informó que Colombia recibirá la visita de una comisión de la Organización Mundial de Sanidad, OIE, la cual verificará en campo el plan de acción que viene ejecutando el Ica, para lograr que Colombia recupere el estatus sanitario como país libre de fiebre aftosa con vacunación.



Según lo informado durante una semana, expertos de la máxima autoridad de la sanidad animal en el mundo revisarán la situación en un recorrido por tres departamentos de frontera, en donde el Instituto les presentará el Programa Nacional de Fiebre Aftosa, la nueva estrategia para blindar al país frente a posibles brotes, y los resultados del trabajo articulado con otras autoridades del país, a través del Centro Integrado ICA, INVIMA, POLFA/DIAN (CIIIP).



La comisión internacional visitará Arauca, en donde conocerá el proyecto local de vacunación, el matadero municipal, el procedimiento para el control de embarque durante la salida de animales, el puesto de control interinstitucional en San Salvador y la coordinación epidemiológica regional.



Además, en su recorrido, visitará en La Guajira los puestos de control sanitario situados en los sectores de Cuatro Vías y Paradero, el procedimiento para el control de las movilizaciones de animales, y la oficina local para verificar el sistema de expedición de Guías Sanitarias de Movilización Interna de Animales, GSMI.



De igual manera, la OIE estará en el Cesar, en donde opera una de las sedes regionales del CIIIP, y visitarán la coordinación epidemiológica regional y la planta de beneficio.



Como parte del trabajo para mantener el estatus sanitario, una vez haya sido restablecido en el país, el Ica aseguró que implementará una estrategia diferenciada en las zonas de frontera con Venezuela, que permitirá disminuir el riesgo de aparición de nuevos focos de fiebre aftosa, garantizando que el estatus se mantenga ante posibles eventualidades, sin que se vean afectadas las exportaciones.

Esta medida también será evaluada por la OIE durante su visita a Colombia, y servirá para fortalecer la sanidad pecuaria del país, y la apertura de nuevos mercados internacionales, a través de la estrategia de diplomacia sanitaria, liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el ICA.



La zonificación del país en cuatro zonas libres de fiebre aftosa con vacunación, también será evaluada durante la visita de la misión de la OIE. Esta estrategia permitirá que, a través de la certificación independiente de las zonas, ante un eventual foco de la enfermedad en alguna de ellas el estatus de libre de fiebre aftosa sólo se afecte en donde se presentó el foco, sin comprometer el estatus sanitario del resto del país, lo cual evitará el cierre de los mercados.



Esta visita misional es crucial para que Colombia demuestre la competencia técnica en la erradicación de los focos de fiebre aftosa del año pasado, las estrategias diferenciadas implementadas en las zonas de frontera con mayor riesgo sanitario, y así pueda recuperar este año su estatus como país libre de fiebre aftosa con vacunación.



Por otro lado, con el propósito de garantizar la efectividad y el óptimo cumplimiento del II ciclo de vacunación 2019 contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina, el ICA y Fedegán, vigilan el cumplimiento de los requerimientos y los lineamientos a las Organizaciones Ejecutoras Ganaderas Autorizadas (OEGA), encargadas de la vacunación en los predios.



Para la ejecución del II ciclo de vacunación, el Ica, el Dane y Fedegán implementan un piloto que facilita el manejo estadístico de los datos, adecuando los documentos generados (Registro Único de Vacunación, RUV, y el acta del predio no vacunado) durante las jornadas de inmunización contra la fiebre aftosa.



Esta estrategia, que incluye 20 proyectos locales en las 15 regionales en que se divide el país para la vacunación, permite que las OEGA recolecten información de los predios vacunados y no vacunados con Dispositivos Móviles de Captura (DMC), capturando coordenadas para georreferenciar los predios.



El Instituto, con el apoyo de Fedegán, agilizará los procesos sancionatorios durante el ciclo de vacunación, entregando las citaciones y notificaciones a los ganaderos que no han vacunado en los ciclos anteriores, con lo cual ponen en riesgo es estatus sanitario del país.