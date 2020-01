Aerocivil exige y dispone horarios para que aerolíneas retrasen sus vuelos

La W conoció en primicia que la Aerocivil puso en marcha un programa de retraso en el que exige y dispone horarios para que las aerolíneas retrasen sus vuelos.

Se denomina Ground Delay Program y, según pudimos confirmar, gran parte de las demoras de las aerolíneas se deben a que la misma Aerocivil les indica que no pueden llegar en determinado horario porque el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, la principal terminal aérea del país, no tiene la suficiente capacidad para recibir todos los vuelos. Así que ante la saturación, la Aerocivil indica que no hay autorización de despegar y declara retraso del vuelo, lo que se convierte en un efecto dominó para las demás aerolíneas.

Este programa lo que ha causado es que las aerolíneas tengan que reprogramar vuelos para poder cumplir con sus operaciones, afectando así a los pasajeros.