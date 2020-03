Alejandro Botero le respondió a Esteban Delgado

Este lunes en W Radio el contratista Esteban Delgado habló sobre su empresa, Gistic Soluciones, compañía que se vio inmersa en el escándalo de Odebrecht y los dineros que presuntamente entraron a la campaña de Santos Presidente.

En medio de la entrevista a Delgado, este nombró al excontratista Botero, quien es conocido por haber hecho denuncias y haber sido testigo tras el proceso del carrusel de los contratos de Bogotá.

Delgado aseguró que Botero había extorsionado a Andrés Sanmiguel, de Gistic.

El ex contratista le salió al paso a la denuncia y aseguró que en efecto conoce tanto a Sanmiguel y a Delgado, y dijo que este último es "un estafador".

"A mí me busco a través de David Portilla, yo estaba en Madrid, me llegó al hotel el español Angel Bedriñana con una razón de él, a darme unas notas y unas cosas sobre Sanmiguel y que ellos le iban a cobrar 3000 millones a lo que yo les respondí que eso no se podía porque eso era una extorsión. Ellos estaban tratando de extorsionar a Sanmiguel, a quien conozco porque fuimos compañeros de colegio y nunca lo he extorsionado." indicó Botero.

Ángel Bedriñana, asegura haber sido socio y amigo en España de Andrés Sanmiguel, el empresario en la lupa de las autoridades por haber confesado ante la Fiscalía que dinero de Odebrecht entró en la campaña de reelección de Juan Manuel Santos.

Cabe recordar que Sanmiguel es la cabeza de la empresa Gistics Soluciones Integrales y reveló que el empresario le dijo al ente acusador que "Esteban Moreno, con 20 escoltas en carros blindados, recogieron las bolsas de dinero para la campaña de Santos".

Ángel le contó en exclusiva W Radio que Sanmiguel lo contactó porque él tiene muchos contactos en España y el empresario estaba interesado en contactar empresas españolas que quisieran licitar y ganar contratos en Colombia.

