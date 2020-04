América Latina ha brillado por su ausencia, por su falta de liderazgo: Santos

En diálogo con La W, el expresidente Juan Manuel Santos se refirió a la carta que junto a otros expresidentes latinoamericanos planteando una hoja de ruta para enfrentar la crisis del coronavirus y señaló que esa iniciativa se dio por la falta de liderazgo en Latinoamérica, que ha dejado a la región sin voz en escenarios internacionales.



"América Latina ha brillado por su ausencia, por su falta de liderazgo, de vocería en las instancias que discuten qué se está haciendo y qué se va a hacer (...) Los países ricos toman las decisiones para salir de la crisis y, una vez que lo hacen, se vuelcan a ver cómo ayudan a los más pobres. Los países de ingreso medio quedan en el limbo", señaló.



El exmandatario aseguró que "esta es una crisis atípica que se manifiesta en la oferta y en la demanda" y advirtió que la contracción de la economía podría llegar al punto de "echar al traste todo el engranaje financiero", por lo que resaltó la necesidad de que se tomen medidas efectivas, que no queden en plano de los anuncios.



"Me preocupa que a veces la gente oye anuncios que no terminan llegando. Eso genera malestar social (...) De la palabra al hecho hay mucha demora y es donde la palabra "gerencia" entra a jugar", añadió.



Santos también se refirió al papel de los bancos en esta crisis y dijo que es necesaria una gerencia y un monitoreo permanente, que permita que las ayudas lleguen a los colombianos.



El expresidente y premio nobel de paz hizo un llamado a rodear a las autoridades, a acatar sus disposiciones y dijo estar a disposición del Gobierno para buscar soluciones a la crisis.



"Hay que dejar que los que mandan, manden. El presidente Duque sabe que si me necesita, ahí estaré. No es el momento de consideraciones políticas", añadió.



Sobre la vacuna, Santos expresó que es necesario un acuerdo que lleve a que la solución a la pandemia esté a disposición de todos y a que no se le saque provecho económico.

====================

Lea en La W: