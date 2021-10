Anatolio le habría quitado parte del sueldo a funcionario de su UTL en el Congreso

"Anatolio vote sí, cómo voto". El testimonio de un exfuncionario de la UTL del representante a la Cámara Anatolio Hernández, el mismo que no sabía cómo votar la polémica modificación a la ley de garantías, y que lo señala de pedirle parte de su sueldo para cumplir con supuestos compromisos políticos.

Raúl López, demandante de Anatolio Hernández, manifestó en Sigue La W que “me pide dineros y le dije que yo nunca hablé eso con él […] entonces me tocó acceder a darle dinero para los compromisos políticos que él tenía […] esos recibos firmados son los que tengo como prueba”.

“Él me llamó para decirle que me iba a poner un puesto en la UTL, no recibí ninguna capacitación y me dijeron que me fuera para Guainía y que siguiera instrucciones. Luego me llamó para decirme que tenía que dar plata”, indicó.

Dijo que “se supone que un representante tiene que nombrar a gente del departamento, pero si uno mira la nómina, muchos no eran de Guainía. Cuando me pidió plata siempre lo hizo personal, él nunca lo hizo por teléfono”.

“Le dije a Anatolio Hernández que ya estaba mal económicamente y que no me quitara más dinero, pero la actitud de él era muy drástica”, señaló Raúl López.