Ante la ONU, Gobierno hizo un fuerte llamado a la Farc para que cumpla acuerdo de paz

La canciller Claudia Blum intervino ante el Consejo de Seguridad de la ONU y ratificó el compromiso del Gobierno con la implementación del acuerdo de paz.



Sin embargo, pidió una corresponsabilidad en el cumplimiento de lo pactado.

“Mi Gobierno reitera la necesidad de que la Misión de Verificación pida a la Farc que cumpla con la información sobre la ubicación de desaparecidos, cultivos ilegales, los activos que no están permitiendo la reparación de víctimas”, dijo.



Además reiteró la negativa del Estado de pactar un cese al fuego bilateral, tal como lo propuso el ELN.

Le puede interesar: Farc denuncia el asesinato de otro excombatiente en Huila



Incluso señaló que “la supuesta voluntad de paz” de ese grupo armado ilegal tiene que traducirse en acciones concretas, como la liberación de secuestrados y el cese de actividades delictivas.

Lea en La W: Esta semana excombatientes de las FARC abandonarán Ituango por temas de seguridad



“El ELN no ha cumplido con lo que dijo en marzo y no hay ninguna muestra de que vaya a cumplir en ello. Las autoridades colombianas no van a cesar en el ejercicio de su misión constitucional”, señaló