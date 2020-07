Farc denuncia el asesinato de otro excombatiente en Huila

El partido Farc denunció el asesinato en Pitalito, Huila, de José Antonio Rivera, de 53 años, quien habría sido asesinado por desconocidos que dispararon cuatro veces contra él.



La senadora Victoria Sandino condenó el hecho, e hizo un nuevo llamado a que se proteja la vida de los firmantes del acuerdo de paz.

"No tenemos más que condenar a este gobierno negligente, que no le interesa la paz y que no garantiza nuestro derecho a la vida", señaló.



La semana pasada delegados del Partido y de la Unidad Nacional de Protección se reunieron para analizar la situación de seguridad de los excombatientes.