Armando Benedetti habla sobre su reconciliación con Gustavo Bolívar

Armando Benedetti manifestó en Sigue La W que “esto tiene que ver con la poca experiencia que tiene el pacto porque no hay canales y, por lo tanto, se debe crear unos espacios así no sean en público”.

“A los que no les ha gustado que yo me haya ido con Petro son a los antipetristas. La gente que me conoce es la que me dice que lo que hice lo hubiera hecho desde hace tiempo”, indicó.

También dijo que muchos le dicen que él es un oportunista, pero si en realidad “lo fuera, me hubiera ido con Duque”.

Sobre su relación con Uribe, explicó que “yo me sigo hablando con él”.

Además, recalcó que “lo importante es que Petro sea presidente, esa es la prioridad, y hay un segundo paso y es que usted no puede ser presidente si no tiene un buen número de congresistas”.

Por su parte, Cielo Rusinque dijo que “la disposición de los dos senadores fue desde el primer momento. Vi la parte de los trinos y me impresionó muchísimo, tomé contacto con ellos y lo que nos demostró inmediatamente es que fue una falta de canales de diálogos al interior del pacto […] Por este diálogo el pacto se ha visto beneficiado”.

“Aquí se trata de un pacto programático que no quiere hacer una imposición a otras personas. La invitación es que las personas ayuden a construir ese diálogo y unidad”, señaló.