Así avanza la manifestación de hoy

A las 6 a.m. de este sábado 23 de noviembre se levantó el toque de queda que impuso el presidente Iván Duque en Bogotá, luego de que se presentaran actos de vandalismo en varios sectores de la capital. Sin embargo, los jóvenes han decidido no callar frente a las medidas que ha tomado el gobierno. Es por esto, que se convocó un nuevo cacerolazo desde las 10 a.m. desde diferentes puntos de la ciudad.

El primer punto de encuentro que se acordó fue el Parque Nacional, desde allí, varios ciudadanos a través del arte y la música alzaron su voz para dar inicio a la manifestación. Por medio de redes sociales de varios asistentes quedó registrado el inicio del ‘cacerolazo’ del 23N.

Por otra parte, en Chapinero, cientos de jóvenes salieron de manera pacífica con cantos y ollas para unirse a esta manifestación, que tenía como punto de encuentro la Plaza de Bolívar.

Sin embargo, el Esmad no tardó mucho en hacer presencia en estas manifestaciones. Cuando los jóvenes se encontraban cantando sus arengas antes de llegar a la Plaza de Bolívar, los agentes del Escuadrón dispararon gases lacrimógenos para no permitirle a ellos la libre movilización. Según se puede evidenciar en los videos:

Una protesta pacífica y alegre en el Parque Nacional es reprimida salvajemente por el ESMAD #Cacerolazo23N



Pte Duque por qué tan ineficiente para reprimir vandalismo, pero tan rápido para gasear gente q solo hace sonar las cacerolas contra su pésimo gobierno? #teoriadelpanico pic.twitter.com/YijMPNpFnr — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 23, 2019

Empezaron con el gas sin que nadie estuviera haciendo nada pic.twitter.com/HhZWXcmxjq — Sandra Borda (@sandraborda) November 23, 2019

#23NParoNacional I Ciudadanía que se encontraba pacíficamente en la jornada de protesta social, fue reprimida sin ninguna justificación por el ESMAD de la @PoliciaBogota



Con gases lacrimógenos, la fuerza antidisturbios violenta una acción legitima donde se encontraban niños. pic.twitter.com/x9bJRn5Ua3 — Semanario VOZ (@SemanarioVOZ) November 23, 2019

#Cacerolazo23N | Denuncia ante la represión del Esmad a la marcha que se dirigía a Plaza de Bolívar en Bogotá. A sangre y fuego, la fuerza pública disuelve la movilización. pic.twitter.com/GYs8njkZFF — Semanario VOZ (@SemanarioVOZ) November 23, 2019

Hacia las 4 de la tarde, videos en redes sociales registraron el momento en donde agentes del Esmad agreden a un menor de 17 años, quien hacía parte de las manifestaciones. El joven está siendo atendido en el Hospital San Ignacio.

Luego de que pasara este incidente en en centro de la ciuad, los jóvenes decidieron seguir adelante con las movilizaciones de manera pacífica, a las cuales se sumaron ciudades como Cali, Bucaramanga, Cartagena, Tunja, Barranquilla y Cúcuta con el llamado 'Velatón'.

#NoticiaW | A esta hora continua el #Cacerolazo con música y baile en la carrera 7 con calle 60 en Bogotá. >> https://t.co/AMNglsACd7 pic.twitter.com/5pRhNTcqAg — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 23, 2019

#NoticiaW | En Bucaramanga se programó un bicilatón y cacerolazo que mantiene cerrada la autopista Bucaramanga - Piedecuesta , sentido norte - sur. >> https://t.co/QkoYKH9LSN pic.twitter.com/GaOYOu4ggy — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 23, 2019

#Cacerolazo23N | Con ollas, pitos, campanas y a ritmo de salsa, cientos de caleños se suman a la tercera jornada de paro nacional. >> https://t.co/AMNglsACd7 pic.twitter.com/clAmooqhgC — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 23, 2019

#Cacerolazo23N | A esta hora en la Plaza Simón Bolívar hay cientos de personas sentadas, cantando y tocando instrumentos en el tercer día de manifestaciones. >> https://t.co/AMNglsACd7 pic.twitter.com/yVLVDryOrF — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 24, 2019

#Cacerolazo23N | Inicia en Cúcuta marcha de la luz, estudiantes y comunidad en general con velas y antorchas se manifiestan pacíficamente. >> https://t.co/AMNglsACd7 pic.twitter.com/LhPDPNDZFV — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 24, 2019

#Cacerolazo23N | Con una velantón siguen las manifestaciones de protesta en Cartagena en contra del gobierno de Duque. Hoy la cita fue en la plaza de La Aduana, en pleno corazón del Centro Histórico. >> https://t.co/AMNglsACd7 pic.twitter.com/UMjRzRfVOt — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 24, 2019

#Cacerolazo23N | Con cánticos y velas, decenas de estudiantes protestan al norte de Barranquilla en el marco del Paro Nacional. >> https://t.co/AMNglsACd7 pic.twitter.com/hQgVQAnynH — W Radio Colombia (@WRadioColombia) November 24, 2019