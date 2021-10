Asonal Judicial pide “no criticar” a juez del caso de hombre que quemó a su pareja

Toda una polémica desató la decisión del juez que dictó prisión domiciliaria a un hombre que quemó a su pareja, aparentemente, porque se negó a realizar una tarea doméstica.

El presidente de Asonal Judicial, Fredy Machado, habló en La W y se refirió al caso y se solidarizó con las críticas que ha recibido el juez. Allí aseguró: “la invitación es a creer en sus jueces, pero no salir a cuestionarlos sin tener elementos de juicio”.

Más adelante cuestionó a aquellos que salieron a criticar al juez, desconociendo algunos elementos de la norma. Incluso aclaró que la detención no se realizaría en la misma casa donde vive la víctima, pues antes de la orden se revisaron otros aspectos del culpable.

“Hay algo artificial para atacar al juez. No hay una norma que dice ‘no domiciliaria a casos de feminicidio’. No hay norma que prohíba que se dé domiciliaria. Lo que se cuestiona es por qué se concede, no juzgar al juez desde el minuto uno”, dijo Machado.

En La W también se le cuestionó sobre casos en los que los sentenciados no terminan cumpliendo una condena en casa. Como respuesta, el presidente de Asonal Judicial aseguró que tiene que ver con la falta de operatividad del INPEC.

El caso de la mujer que resultó quemada con thinner ocurrió en el barrio Andalucía, en la localidad de Kennedy de Bogotá. Según las primeras versiones, la pareja sostuvo una discusión porque ella se habría negado a lavar los platos.

Como respuesta, el hombre le roció el líquido sobre su cuerpo y luego le prendió fuego, caso que indignó a miles de ciudadanos.

Ahora con la medida que dictó el juez, hasta la alcaldesa de la capital Claudia López, la criticó y dijo en sus redes: “la impunidad incita a más violencia e inseguridad. ¿Qué espera? ¿Que la reciba en casa si se salva?”.

