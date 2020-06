Aumentan denuncias por falsos tramitadores de tierras que buscan estafar a ciudadanos

Un informe de la Oficina del Inspector de Tierras de la Agencia Nacional de Tierras, sobre las denuncias recibidas por esta instancia durante 2017, 2018, 2019 y 2020, reveló un crecimiento en los casos de presunta estafa, a través de falsos tramitadores que engañan a la población rural, con la promesa de adelantar procesos ante la entidad.

Según el informe, en 2017, con tan solo un año de operación, el 20% del total de requerimientos (PQRSD) recibidos por la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras, correspondió a denuncias de falsos tramitadores que, supuestamente, adelantan procesos de adjudicación de predios, proyectos productivos y diligenciamiento de Formulario de Inscripción de Sujetos de Ordenamiento (FISO).

Durante el 2018, este porcentaje aumentó significativamente, alcanzando un 53% del total de requerimientos recibidos ante la misma dependencia. Mientras que, el año pasado, aunque se observó un leve descenso en el porcentaje, se sostuvo en el 50%.

Este 2020, durante el periodo de enero a abril, la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras ya había recibido 43 requerimientos, de los cuales 15 denunciaban actos de posibles estafas.

Entre los ejemplos que expuso la ANT para alertar a la ciudadanía de este tema, se recordó el caso de una familia que estaría siendo estafada en el municipio de Garzón - Huila, donde supuestamente se le ‘adjudicaban’ tres lotes denominados El Jazmín, La Esperanza y Porvenir, por un periodo de cinco años.

Ante este hecho, Myriam Martínez, directora de la Agencia Nacional de Tierras, alertó a la ciudadanía y explicó que, inescrupulosos están usando los nombres de funcionarios y directivos de la Entidad para, entre otros casos, notificar falsas adjudicaciones.

“No se dejen engañar con cartas y papelería falsa, esta no es la forma de adjudicar tierras de la Agencia, tengan en cuenta que siempre habrá una resolución de adjudicación y una afectación en el folio de matrícula inmobiliaria de ese bien. Una simple carta no lo hace propietario” advirtió la directora de la entidad.

Así mismo, recomendó abstenerse de dar dinero a quien le prometa interceder ante la Agencia para adelantarle algún trámite de acceso a tierras, formalización de la propiedad o por diligenciarle el formulario FISO.

De acuerdo con los datos revelados en el informe del Inspector de Tierras de la ANT, los departamentos más afectados son: Tolima, con el 59% de casos recibidos, seguido por Meta, con el 14%; Huila, con el 10%; Antioquia con el 8% y, por último, Córdoba y Risaralda con el 4% cada uno. Pese a esto, existen otros departamentos afectados por este fenómeno y aunque las cifras reportadas son menores, deja expuesta una práctica ilegal con la que se aprovechan del campesinado.