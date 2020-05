Autoridades reportaron millonarias incautaciones en contrabando agropecuario

Autoridades del país informaron que incautaron más de 171 millones de pesos en productos agropecuarios de contrabando en operativos adelantados en la última semana en las zonas de frontera.

Algunos de los golpes más fuertes contra este delito fueron los siguientes:



Según lo informado, mediante labores de patrullaje conjuntas en pasos no habilitados en los municipios de Arauca, departamento de Arauca; Ipiales, Nariño, y Cúcuta, en Norte de Santander, las autoridades aprehendieron 154 bovinos de contrabando, avaluados en $117 millones.



Por otro lado, por no contar con los documentos de soporte, fueron decomisadas 10 toneladas de cebolla, por un valor de $10 millones, en el municipio de Ipiales, departamento de Nariño, en actividades de patrullaje en la vereda Las Palmas.



En el mismo departamento, fueron incautadas 9.9 toneladas de harina de arroz, por un valor de $5 millones; 3.480 unidades de rosas, avaluadas en $2 millones, y 9.9 toneladas de tomate de árbol, avaluados en $15 millones. Los productos no contaban con la documentación requerida por las autoridades para su ingreso y comercialización en el país.

También se informó que en el municipio de Cúcuta, Norte de Santander, las autoridades retuvieron 3.3 toneladas de mango, por un valor de $2 millones, y 1.5 toneladas de carne y productos cárnicos, avaluados en $20.5 millones.



Así mismo, en Maicao, La Guajira, mediante labores de patrullaje, se decomisaron 1.2 toneladas de arroz, por valor de $2 millones, por no contar con los documentos soporte para su comercialización.